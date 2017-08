Se billedserie Ove og Rita Rasmussen (til venstre) sammen med Kaj Pedersen foran det grønne areal, som de bestemt ikke er glade for skal laves om til parkeringsplads og ind- og udkørsel til Rema 1000 lige over for deres boliger. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kalundborgvejs-beboere imod plan

Slagelse - 17. august 2017

- Vi vil gerne se en professionel vurdering af, om det er trafiksikkert at etablere en ind-og ud kørsel fra Rema 1000 til Kalundborgvej så tæt på en rundkørsel.

Det skriver to ægtepar, Rita og Ove Rasmussen, Kalundborgvej 52 og Merete og Kaj Pedersen, Kalundborgvej 54, blandt andet i en indsigelse til en ny lokalplan for området omkring jobcentret på Kalundborgvej. En plan som i øjeblikket er i høring.

De to par bor lige overfor det grønne område mellem Rema 1000 butikken og jobcentret, og de er mildt sagt ikke glade for, at dette areal i planen udlægges til parkeringsplads. Samt ikke mindst at der skabes mulighed for ind og udkørsel til denne lige overfor deres boliger.

Planen skal også give mulighed for en udvidelse af Rema 1000. En mulighed som Kaj Pedersen mener vil betyde, at der skal til at køre store lastbiler til og fra butikken, lige overfor de to ægtepar.

Parrene mener ikke, at behovet for parkeringspladser kan skyldes jobcentret.

- Her er der jo fornylig sket en del fyringer, så behov for p-pladser må ergo være reduceret, skriver de i indsigelsen.

- Er den enorme udvidelse af P-arealet en skjult foræring til Rema 1000 på bekostning af vores grønne område og friareal? hedder det også i indsigelsen.

De to ægtepar mener som nævnt, at det vil give problemer med en ud-indkørsel så tæt på rundkørslen.

De påpeger, at det vil være til stor gene og give stop i trafikken, hvis biler skal dreje ind på pladsen på et sted, hvor der ifølge dem ofte er køer og desuden et busstoppested.-