Se billedserie »Stedets« leder, Carsten Larsen, fyldte faktisk 65 år i går, men det var de nye café-tiltag, det handlede om, da der var åbent hus. Foto: Per Vagnsø

Kaffestue er vokset

Slagelse - 23. februar 2017 kl. 10:35 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er trangt på »Stedet« i Slagelse. Specielt når det myldrer ind med gæster, som da der var åbent hus i anledning af, at den oprindelige kaffestue har fået selskab af »Café MorgenGry'n« og »Café Strik«.

Det var der mange mennesker, der ville være med til at fejre, og de blev beværtet med smagsprøver på noget af det, som morgen-caféen blandt andet håber at lokke unge mennesker på vej til arbejde eller uddannelse indenfor til et billigt morgenmåltid.

Det er menighedsplejen under de fire bykirker i Slagelse, der ved hjælp af frivillige hjælpere har drevet kaffestuen i mange år. Ved åbent hus-arrangementet forklarede lederen, Carsten Larsen, at overvejelserne om at udvikle »Stedet« begyndte for godt et år siden. Der var ikke tvivl om, at kaffestuen skulle bevares, men der kunne være god mening i at udnytte lokalerne bedre.

- Vi ville skabe nye muligheder for at møde mennesker, og i dag er vi glade for og stolte af at kunne præsentere de første resultater af arbejdet med at udvikle »Stedet«, sagde han blandt andet.