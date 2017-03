Se billedserie 1500 forskellige navne bliver de næste tre uger takket fra hele 2000 plakater ophængt i Korsør. Illustration: DKpunchline.

Kærlighed fra 2000 plakater

Slagelse - 04. marts 2017 kl. 06:48 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag morgen vil Korsørs centrum se meget anderledes ud. Hele 2000 plakater vil være hængt op i byen.

Ingen kan på mandag være det mindste i tvivl om, at Korsør Erhvervsforening virkelig elsker deres by. Hele 2000 plakater vil i en kampagne til 60.000 kroner være hængt op i byens lygtepæle, som der er 13.000 af inden for bygrænsen.

På plakaterne takkes 1500 forskellige navne for, at de bakker op om deres by ved at handle lokalt. Pigenavne på rødlig baggrund og blå til drengenavne.

- Vi håber, at denne massive kampagne også vil få et viralt efterspil på nettet, hvor det eksempelvis bliver et hit at lade sig fotografere ved så mange plakater som muligt med sit navn på, siger Søren Pihl til Sjællandske. Han er formand for Korsør Erhvervsforening, men har som tidligere skrevet her i Sjællandske bebudet sin afgang ved generalforsamlingen, der holdes tirsdag i næste uge.

Det er en kvinde, der har fået ideen til de mange plakater, der skal øge den lokale handel, fordi man elsker sin by. Ideen er skabt og udført af Trine Dvinge, der holder til i firmaet »DK- punchline« på glasværket.

Ophængningen af de mange plakater indledes søndag eftermiddag. Cirka 50 frivillige med medbragte stiger ventes at klare ophængningen på cirka fire timer.

Der er ifølge Søren Pihl indhentet tilladelse til, at plakaterne må blive hængende i tre uger.

Til sammenligning hænger en byrådskandidat cirka 100 plakater op i Korsør.