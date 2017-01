Kæmpedonation gør enestående lysprojekt til virkelighed i Slagelse

Se billedserie Signe Tødten og Anne Jacobsen er synskonsulenter på CSU i Slagelse. De har udarbejdet et projekt med titlen »Bedre lys, mere liv«, som nu modtager mere end to millioner kroner i støtte fra Trygfonden.

Slagelse - 18. januar 2017 kl. 07:48 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et lyslaboratorium. Det er, hvad synskonsulenterne Anne Jacobsen og Signe Tødten vil skabe på Center for Specialundervisning i Slagelse. Det bliver nu muligt, takket være en donation på 2.117.968 kroner fra Trygfonden, som netop er blevet tildelt CSU.

I lyslaboratoriet vil man kunne undersøge, hvilke lysforhold, der virker bedst muligt for den enkelte svagtseende i en given situation som for eksempel madlavning, læsning, arbejde med videre. Det vil man blandt andet gøre ved struktureret at teste forskellige filtre og pærer.

- Vi har længe arbejdet med lys, men det har været under ganske interimistiske forhold indtil nu. Med pengene fra Trygfonden kan vi skabe et laboratorium udformet som en lejlighed, så vi kan arbejde med forskellige aktiviteter og lyset i realistiske rammer, fortæller Anne Jacobsen, der er synskonsulent på CSU.

Hun er ikke i tvivl om, at lysprojektet kommer til at gøre en forskel for de svagtseende i alderen fra tre år til 80,

- Det handler om livskvalitet for borgerne. Det handler om at finde det helt rigtige lys til den enkelte. Vi ser her på, hvilken aktivitet, borgeren ønsker at kunne lave - for eksempel madlavning - frem for at se på diagnoser, siger Anne Jacobsen.

Hun fortæller også, at en del af det nye projekt også består i at udvikle en decideret metode til lysudredning for svagtseende, ligesom projektet også har samarbejdspartnere i Holland og på Aalborg Universitet.

Det nye projekt vil være til gavn for svagtseende i de seks sjællandske kommuner, der tidligere var en del af Vestsjællands Amt, men der findes ingen lignende lyslaboratorier i Danmark, og derfor håber synskonsulenterne også, at projektets resultater vil komme til at gavne ud over den gamle amtsgrænse.

- Uden pengene fra Trygfonden ville vi ikke kunne gennemføre projektet. Derfor er vi meget taknemmelige, siger Anne Jacobsen.

Projektet bærer titlen »Bedre lys, mere liv« og skal løbe i to år fra 1. april 2017 til 2019.