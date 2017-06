KL kan beholde klækkeligt honorar for »dårlig« rådgivning

Enhedslisten, som mener, at KL har klokket i det i en sag, hvor rådgiverne stod stejlt på, at det var en vindersag, fik dog ikke det øvrige byråds opbakning mandag aften. Faktisk stemte kun Enhedslistens to medlemmer, Thomas Clausen og Jørn Melchior Nielsen, for.

Et andet forslag om at afvise krav fra KL i fremtiden bortfaldt også, trods både Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Enhedslisten samt løsgængerne Tonny Borgstrøm og Jens Jørgensen, altså et flertal i Slagelse Byråd, i et andet punkt stemte for at finde rådgivningen fra KL »utilstrækkelig«.