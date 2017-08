Se billedserie Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) besøgte fredag Ringparken i Slagelse. Her mødtes han med repræsentanter fra kommunen, politiet og boligselskabet FOB. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Justitsminister roser Slagelse-vision for ghetto Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Justitsminister roser Slagelse-vision for ghetto

Slagelse - 26. august 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da han fik invitationen i forsommeren, stod biler i flammer på daglig basis. Sådan er det ikke længere.

Det kunne justitsminister Søren Pape Poulsen (K) konstatere, da han gæstede Ringparken i Slagelse fredag formiddag. Her mødtes han med kommunen, politiet og boligselskabet FOB i skikkelse af direktør Flemming Stenhøj Andersen. Et møde, der blandt andet gjorde ministeren klogere på de initiativer - og de planer for udvikling af boligområdet - som ligger på tegnebrættet.

- Det ser rigtig godt ud. Det er de helt rigtige tanker. Den største udfordring i mange boligområder er, at de ressourcestærke flytter væk. Det kan sådan en plan ændre på, lød det fra ministeren, der her henviste til FOB's visionsplan for området, »Ny Ringby 2025 - vejen til et trygt og levende byområde«, der i løbet af de næste otte år skal forvandle området fra ghetto til en mangfoldig oase. Det er i hvert fald planen.

FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen var glad for ministerens roser.

- Jeg er meget tilfreds med, at Søren Pape Poulsen har stærkt fokus på at styrke trygheden i de udsatte boligområder. Jeg ser frem til efterårets politiske udspil. Det var også glædeligt, at ministeren udtrykte umiddelbar begejstring for vores visionsplan for Ringparken, som jeg havde mulighed for at præsentere, lød det herfra.

Hvad ministeren i den forbindelse kunne bidrage med, var hans tanker og planer for fremtiden. Ikke mindst i forhold til at få unge, der er på galt spor, ind på den rette sti.

Søren Pape Poulsen løftede under besøget sløret for en samlet pakke, der offentliggøres i løbet af efteråret. En plan for, hvordan man også i Slagelse sikrer, at unge mennesker, der kunne blive fristet til at ile ad den kriminelle løbebane, i stedet fortsætter ad dydens sti.

- Vi hører lidt for meget det der med, at man godt vidste, at en ung person var på vej i den gale retning, men man gjorde ikke noget. Det skal vi ikke ende i længere, så vi skal finde nogle redskaber og måder til mere forebyggende arbejde, sagde ministeren, som indrømmer, at han har brugt meget tid på den hårde kerne og på, hvordan man fra regeringens side har kunnet gøre livet ekstra surt for dem.

- Men nu er det på tide at tage fat på dem, som er omkring. Der er unge mennesker, der bliver tvunget til at levere noget for at være en del af det hårde selskab, dem skal vi have fat i, før de når derud, lød det.

Læs mere i Sjællandske lørdag.