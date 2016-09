Jobcenterchef: Krav om besparelser er ambitiøse

Se billedserie Sjællandske Næstveds omtale af den absurde sag fra jobcentret i Næstved, der ledes af tidligere jobcenterchef i Slagelse Torben Bahn Petersen.

Slagelse - 21. september 2016 kl. 00:28 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg vil næppe få ros af politikerne her i kommunen, hvis der var en lignende sag her på jobcentret. Det kan jeg ikke garantere, at der ikke kommer, men jeg har forstået signalet fra politikerne i byrådet på den måde, at vi ikke skal blive ved med at sætte forløb i gang for folk, der har en meget begrænset arbejdsevne.

Det siger chefen for Jobcenter Slagelse, Jens Højlund. Sjællandske har spurgt ham til, om en sag som den i Næstved, hvor en kvinde kom i jobpraktik i ti gange fem minutter, også vil kunne forekomme i Slagelse.

Sagen fra Næstved har fået både landspolitikere og Næstved-politikere til at måbe og kalde sagen absurd.

Jens Højlund hæfter sig ved, at der i den indgåede budgetaftale mellem byrådets partier, som mandag var til førstebehandling, står at læse, at »for borgere med meget begrænset arbejdsevne, skal der iværtsættes indsatser, der muliggør, at borgeren oplever en øget livskvalitet.«

- Det betyder jo, at vi ikke skal fortsætte, hvis det forekommer formålsløst at udvikle arbejdsevnen. Her er det så bedre at tildele førtidspension, men jeg vil dog også sige, at det ikke skal betyde, at alle bare får førtidspension. Det koster jo nemlig også. Men til gengæld vil de medarbejdere, der står for aktiviteterne, jo så kunne koncentrere sig om de borgere, som der virkelig er brug for at få gjort parate til arbejdsmarkedet, siger Jens Højlund.

I forliget er der indlagt en besparelse på 25 millioner kroner allerede i 2017, stigende til 40 millioner kroner årligt de kommende år. I alt 145 millioner kroner over de næste fire år.

Det har Socialdemokraterne kaldt urealistisk, hvorefter de blev bedt om at gå fra forligsforhandlingerne.

- Jeg vil da sige, at det er et ambitiøst mål, men det er ikke det samme som at sige, at vi ikke, at vi ikke kan løfte opgaven. Det der kan hjælpe os er, at det jo går bedre i erhvervslivet end for to-tre år siden, siger Jens Højlund.