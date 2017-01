Butikschef Stine Westrup, Fakta på Valbyvej, kan nu se frem til at få flere autister som Jonathan Trans i jobtræning i butikken. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Jobcenter vil hjælpe autister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jobcenter vil hjælpe autister

Slagelse - 09. januar 2017 kl. 10:09 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu udsigt til, at Jobcenter Slagelse vil prioritere de særlige forløb for unge autister, som Autismecenter Vestsjælland og Fakta-kæden har skruet sammen. Arbejdsmarkedschef Jens Højlund kan ikke sætte tal på, hvor mange forløb det kan blive til, men han betegner ordningen som et af de redskaber, der skal bruges mere.

Sjællandske skrev i efteråret om 21-årige Jonathan Trans, der via Projekt Klar til Start arbejdede 25 timer om ugen i Fakta på Valbyvej. Det var både han og butikschef Stine Westrup begejstrede for, men butikschefen var ked af, at jobcentrets konsulenter sagde nej til flere som Jonathan.

Butikken på Valbyvej er træningsbutik for hele Vestsjælland, og den har plads til fire autister ad gangen.

- Jobkonsulenterne siger: Det koster jo penge. Det er for dyrt. Jeg tror bare, at hvis man stillede det regnestykke op, kan jeg ikke se andet, end at det må kunne betale sig. Vi skal bare have Slagelse Kommune til at synes, det er en god idé. Der er jo job bagefter, sagde Stine Westrup.

Og nu lover arbejdsmarkedschefen nye toner:

- Det lader til, at det virker godt. At det er et godt forløb, og det er et af de redskaber, vi vil kigge på, for det er et af de steder, hvor det ser ud til, at det giver rigtig god mening på den lange bane. Det giver en tilknytning til arbejdsmarkedet, som er svær for den her gruppe, siger Jens Højlund.