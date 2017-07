Se billedserie Jobpatruljens Tina M. Leire var meget tilfreds med de svar, hun fik fra 17-årige Jesper Andersen. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Jesper gjorde jobpatrulje glad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jesper gjorde jobpatrulje glad

Slagelse - 11. juli 2017 kl. 10:17 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

114 kroner i timen som 17-årig, løn under oplæringen og en ansættelseskontrakt, som hans forældre også har set. Det var nogle af de ting, som Tina M. Leire fra fagbevægelsens jobpatrulje kunne sætte flueben ved, da hun interviewede Jesper Andersen. Han har taget et sabbatår fra skoleverdenen for at arbejde i Biltema.

Fagbevægelsens tjek af forholdene for unge med job her i sommertiden var i går nået til Slagelse, hvor det i første omgang kneb med at træffe under 18-årige, der var mødt på arbejde først på eftermiddagen. Det gjaldt i Elgiganten, Daells Bolighus, Toys »R« Us, i Jysk og i Maxi Zoo, hvor den yngste tilstedeværende medarbejder fyldte 18 år i maj.

De helt unge møder åbenbart typisk noget senere på dagen, men i Biltema var Jesper Andersen i sving med at pakke varer ud.

Jesper kunne også svare bekræftende på, at han får lønseddel, at han ikke arbejder før klokken 6 og efter klokken 22, og hvis han bliver syg, skal han ikke selv finde en afløser.

Han løfter heller ikke mere end 12 kilo, og han er i det hele taget tryg ved sit arbejde og fortalte, at han har talt med sine forældre om sine rettigheder. Derimod var han usikker på, om han er medlem af en fagforening.

Alle steder blev patruljefolkene modtaget venligt, og sådan er det generelt.

- Nu har det kørt i så mange år, at de fleste arbejdsgivere ved, at vi kommer. Vi bliver godt modtaget, og vi kommer jo heller ikke med bål og brand, konstaterer et af patruljens medlemmer, Bo Rasmussen fra 3F i Slagelse.