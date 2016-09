Jernvej til succes

Det går rigtig godt i Korsør med at tiltrække erhvervsvirksomheder som lejere. Glasværket har længe været en kæmpe succes med over 70 forskellige virksomheder som lejere. Og så godt som fuldstændig udsolgt, når Søfartsstyrelsen rykker ind med næsten 200 arbejdspladser øverst oppe.

- Vi har været nødt til at etablere en midlertidig adgangsvej til Kodakhuset, så vores lejere kan modtage og få transporteret varer væk på lastbiler, da de eneste andre adgangsveje til huset er via jordstien fra Korsør Station samt vejen via Motalavej og Servicevej under motorvejen, der er for lav til lastbiler, siger Sven Lyse til Sjællandske. Han tilføjer, at lejen af de udlagte jernplader, der danner den midlertidige adgangsvej, ikke er nogen billig fornøjelse.