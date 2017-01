Se billedserie Han har røget siden har var 15-16 år. I dag skælder hans kone ham ud næsten hver dag, fordi han ryger. Selv siger han, at det bare er en sut - og så inhalerer han ikke mere. Det giver nemlig alt for meget hoste. Foto: Anders Ole Olsen

Jeg inhalerer ikke!

Slagelse - 06. januar 2017 kl. 08:43 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg får skideballe hver eneste dag af min kone, fordi jeg ryger. Der er faktisk steder i huset, hvor jeg ikke må ryge!

Scenen er sat hos pensioneret redaktør på Korsør Posten Vagn Kviesgaard, der fylder 75 år i dag fredag den 6. januar. Sjællandske aflægger ham et besøg i hjemmet gennem næsten 30 år på Grønningen, hvor der bydes på kaffe og tobaksrøg. Konen i over 30 år Elzbireat fra Polen er nemlig ikke hjemme. Og man spørger naturligvis ikke gæster, om det er ok, at man tænder en smøg, når man er i sit eget hjem. Men vinduet bliver da sat på klem.

- Jeg har vel røget, siden jeg var en 15-16 år. I dag stadig på den forkerte side af 20 om dagen, men jeg er holdt op med at inhalere, for så kommer jeg til at hoste alt for meget. Det er i bund og grund bare en sut for mig, siger Vagn Kviesgaard på sin velkendte uindpakkede og direkte facon.

For 28 år siden fik han sønnen Robert med sin kone. Han viste sig at være svær autistisk og ude af stand til at klare sig selv, hvilket han stadig ikke kan. Han skal have hjælp til alt og bor på et autismecenter i Slagelse.

- Det var virkelig hårdt arbejde, og vi tænkte slet ikke på at få flere børn, siger Vagn Kviesgaard, der på det seneste er blevet kendt i en bredere offentlighed for at have fået ret i, at Slagelse Kommune i strid med loven har krævet for mange penge af hans søn og andre med tilsvarende sygdomme for at køre dem på ture.

Som det er de fleste yngre forundt, var også Vagn Kviesgaards særdeles politisk aktiv som ung i tresserne. Folketingskandidat og medlem af hovedbestyrelsen i SF, medstifter af og folketingskandidat for Venstresocialister.

- Hvem stemmer du på i dag?

Ja, det er jo Socialdemokratiet, SF og så må jeg vel også hellere nævne Enhedslisten, selv jeg ikke er meget for det, fordi partiet rummer så mange tidligere kommunister, lyder det bestemt fra den tidligere redaktør. Han bryder sig ikke om at blive beskyldt for at være efter muslimer, som ofte er emnet, når han skriver læserbreve.

- Jeg er ikke efter muslimer, men jeg efter ekstreme holdninger og værdier. Jeg har aldrig forstået, at venstrefløjen har kunnet bakke op om den muslimske tankegang, for den er jo fuldstændig modsat af alt det, som venstrefløjen kæmper for - frihed, ligestilling og solidaritet, siger Vagn Kvieesgaard.