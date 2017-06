Jacob Vedel siger farvel til hjertebarnet

Jacob Vedel Søndergaard, som blandt andet er blevet kåret til Årets Jesper, stopper som såkaldt forretningsfører hos gastropubben The Upper Hill. Foto: Jens Wollesen

Slagelse - 01. juni 2017 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

41-årige Jacob Vedel Søndergaard, ansat som såkaldt forretningsfører på The Upper Hill i Slagelse, stopper.

Han har sagt op og vil den 1. juli være helt ude af The Upper Hill, hvis navneskilt ellers har været en del af hans dna de seneste 15 år.

Tidligere - inden han måtte dreje nøglen i foråret 2013 - fungerede han som ejer af The Upper Hill på Schweizerpladsen. Nu slutter det dog også helt og holdent for ham i forhold til pubbens anden version, som åbnede på Fisketorvet i Slagelse i december 2013.

- Det er en personlig beslutning, som jeg har tænkt meget over. Jeg har været i branchen i mange år, så det er også lidt vemodigt, fortæller Jacob Vedel Søndergaard, som tilføjer, at han ikke smækker med døren, omend han indrømmer, at det er svært at lede et sted i praktisk forstand, samtidig med at man har en bestyrelse i ryggen, som også har holdninger til driften.

- Der har ikke været knaster. Det vil jeg ikke sige, men det er klart, at vi ikke altid har været enige. Jeg har gjort det på min måde og drevet stedet, som var det mit eget, siger Jacob Vedel Søndergaard, som nu takker af.

Ifølge ham har de tre seneste år været nogle hårde af slagsen.

- Det er svært at starte noget nyt op, men jeg er udviklingsmand, så jeg kan jo godt lide at arbejde på den måde, Nu er jeg dog nået til et punkt, hvor det er på tide at stoppe, siger Jacob Vedel Søndergaard, som tilføjer, at han nu er åben for næsten det meste.

- Men skal jeg involvere mig i restaurationsbranchen igen, så skal det være gennemtænkt. Jeg er iværksætter og brænder for gode gæsteoplevelser, så det bliver spændende at se, hvad fremtiden vil bringe, lyder det fra forretningsføreren indtil 30. juni, som i øvrigt ikke agter at flytte fra byen.

- Jeg er slagelseaner med et stort »S«, og jeg elsker den lokale fodbold, så jeg har ingen planer om at rejse nogen steder hen, siger han.