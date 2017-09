- Jeg siger ikke, at det er vores politik. Jeg kan dog se et flertal for en skattestigning, og det retter vi os efter, siger borgmester Stén Knuth (V). Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Ja til skattestigning: Knuth klar til kompromis

Slagelse - 16. september 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omtrent 60 millioner kroner kan hentes ved en skattestigning, og det er vejen at gå.

Sådan lyder det fra flere byrådspolitikere, herunder også borgmester Stén Knuth, hvis parti, Venstre, ellers ikke har det som officiel politik at ville hæve skatten.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fredag - som forudset i Sjællandske samme dag - givet tilsagn om, at Slagelse Kommune må hæve skatten. Ikke med det ansøgte ene procentpoint, men med et halvt. I dag ligger skatten på 24,7 procent, mens gennemsnittet i Region Sjælland er 25,5.

- Det giver muligheden for at dreje på de håndtag, jeg tidligere har talt om, siger Stén Knuth (V), som slår fast, at Venstre ikke som udgangspunkt vil stemme for en skattestigning.

- Men der kan være gode argumenter for både det ene og det andet. Skatten kan gøre, at vi ikke skal sænke serviceniveauet i den grad, vi ellers har skullet, hvis nu vi ikke fik lov, siger borgmesteren forud for budgetforhandlingerne, der finder sted i denne weekend.

Stén Knuth lægger ikke skjul på, at en skattestigning, som Slagelse nu får lov til, er et værktøj, der er værd at gribe efter. Ikke mindst set i lyset af de økonomiske udfordringer, kommunen står over for.

Slagelse Kommune har en forventet ubalance i budget 2018 på 150 millioner kroner trods flere års effektiviseringer og besparelser. Den gennemsnitlige likviditet, i daglig tale størrelsen af kommunens pengekasse, ligger tilligemed i bunden af skalaen på landsplan. Som den femte laveste blandt landets kommuner.

- Vi kommer ikke uden om besparelser og serviceforringelser, men det at hæve skatten vil kunne gøre, at vi stadig kan holde et fornuftigt niveau. Når vi så en dag ser stabilitet, vil vi selvfølgelig arbejde for igen at sænke skatten, lyder det fra Stén Knuth.

