Se billedserie En øjebæ er på vej væk. Det glæder næstformand Knud Vincents (V), erhvervs-, plan- og miljøudvalget.

Ja til byggeri er et farvel til øjebæ

Slagelse - 07. september 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejeren af de forfaldne Sericol-bygninger på adressen Løvegade 67 i Slagelse har i årevis ladet stå til. Nu har han imidlertid fået grønt lys til at gå i gang med et byggeprojekt, hvor der kan bygges boliger. Mere nøjagtigt 15 lejligheder, 26 rækkehuse og 20 studieboliger.

Det skriver Sjællandske. - Det er en stor dag. Jeg er glad for, at det er et enigt udvalg, som har sagt ja til byggeriet. Det betyder, at vi slipper af med en øjebæ, som har skæmmet Løvegade i mange år, og vi får bygget en række attraktive boliger, som er med til at løfte Løvegade og hele Slagelse, siger næstformand i erhvervs-, plan- og miljøudvalget Knud Vincents (V).

Tilladelsen betyder i teorien, at arbejdet kan gå i gang. Før selve byggeriet kan fange praktisk an, skal grunden dog ryddes. Nedrivningen skal være gennemført inden april næste år. Sådan lyder i hvert fald det seneste påbud af de øvrigt mange, som ejeren tilsyneladende har blæst en lang march de seneste år, hvor man ikke har efterlevet kravet fra kommunen om eksempelvis at spærre af.

Bygningerne er i dag ejet af Løvegade ApS, som ledes af Troels Christian Vejby. Han er også direktør i det jyske selskab Åsted Ejendomme, som indtil for nylig - ifølge tingbogen - stod som ejer.

Politikere vender tommelfingrene opad i forhold til projektet, der vil skabe boliger på i alt otte byggefelter. Ejeren får tilmed dispensation fra den gældende lokalplan, således at der for eksempel kan bruges tagpap i stedet for tegl, ligesom kravene til tagets hældning også er blevet ændret.

Til gengæld har udvalget afslået ønsket om at udvide bebyggelsesprocenten fra lokalplanens 40 procent til 48 procent. Her må bygherre enten sløjfe en af de planlagte bygninger, hvilket dog skaber bump i forhold til en rentabel udlejningsforretning, eller tilkøbe 2000 grønne, kommunalt ejede kvadratmeter bag Vestre Skole.

Her bemærker Slagelse Kommune imidlertid, at hvis ejeren vælger at bygge det antal boliger, som er planlagt, så kommer det ikke til at betyde noget for brugerne af pladsen. Der vil stadig være offentlig adgang, og eneste forskel vil praktisk talt være, at det er den nye ejer, som skal slå græsset.

