Intet slave-tilskud til Borreby

Enhedslisten i Slagelse Kommune har anmodet byrådet om at bevilge et økonomisk tilskud til at markere 100-året for salg af De Vestindiske Øer på Borreby Gods ved Skælskør. Sagen har nu været sendt til kultur-, fritids- og turismeudvalget for at blive behandlet, og her er konklusionen klar: Der bliver ikke bevilget penge til arrangementet.