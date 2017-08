Til venstre direktør i den succesfulde Vemmelev-virksomhed Oxygen Bjarne Nielsen sammen med det team, der byggede en af Danmarks største indendørs »skove«. I alt et 350 kvadratmeter stort beplantet areal i Copenhagen Towers. Privatfoto« Foto: LERGAARD.COM

International hæder til virksomhed i Vemmelev

Slagelse - 24. august 2017

- Vi er en lille virksomhed med store opgaver, siger direktør for Vemmelev-virksomheden Oxygen Bjarne Nielsen med mere end 40 års planteerfaring, da Sjællandske ønsker tillykke med den international anerkendelse af Oxygens etablering af en 350 kvadratmeter stor »skov« i Copenhagen Towers. Oxygen holder til på Stationsvej i Forlev og beskæftiger fire.

- Vi har stadig vedligeholdelsen af de 60 træer og 4.400 bundplanter i Copenhagen Towers, for når man får en sådan opgave, følger der plantegaranti med, så vi skal komme med nyt, hvis det ikke gror. Alene udgifterne til et enkelt træ løber op i 125.000 kr., hvis vi skal have fat i et nyt, siger Bjarne Nielsen, der kalder væksten i den store »skov« for acceptabel, men også udfordret af, at der ikke er lige så meget lys som i Florida, hvor træerne kommer fra.

Træerne måtte Bjarne Nielsen nemlig importere fra det solrige Florida med et stop i Holland, hvor de skulle akklimatisere, inden de kunne tilpasse sig de danske forhold.

Det var i 2015, at Oxygen etablerede en af Danmarks største indendørs beplantninger i forbindelse med opførelsen af Copenhagen Towers tårn II i Ørestaden. Virksomhedens hidtil største opgave. Projektet er netop præmieret med en 2. plads i kategorien INTERIOR LANDSCAPING ved EILO's BEST PROJECT AWARD 2017. EILO er en europæisk organisation der fremmer Interior Landscaping på tværs af landegrænser, og her har man fået øje på projektet i Copenhagen Towers.

- Efterhånden har jeg lavet en del projekter, hvor arkitekterne bruger beplantningen som en del af deres udtryk og til optimering af indeklimaet, men det er første gang, at det har været så omfattende. Det var virkelig interessant at få mulighed for at løfte opgaven, og jeg er godt tilfreds med at »skoven« efterhånden er blevet et vartegn for Copenhagen Towers, siger Bjarne Nielsen.