Ingen spor efter Emilie i depot

Af Helge Wedel

På grund af søndagens store eftersøgning arrangeret af »Forsvundne Personer« har 40 mand fra forsvaret gennemført en nøje gennemgang af det tidligere minedepot på Egø uden at finde spor efter den forsvundne Emilie Meng.

Årsagen til gennemsøgningen er ifølge TV Øst, at forsvaret vil forhindre, at frivillige ved søndagens eftersøgning bevæger sig ind på det militære område.

Som tidligere omtalt her i avisen, så bruger forsvaret ikke længere det tidligere depot for enden af Lerbakken ud mod Korsør Nor og med Korsør Golfklub som nabo.

Kommunikationsmedarbejder ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring, Martin Særmark-Thomsen, fortalte for nylig til Sjællandske, at Depot Egø er udlejet til »Statens Forsvarshistoriske Museum«, som sammen med Det Kongelige Bibliotek ønsker at anvende alle bygninger, garager og tidligere ammunitionsbunkere til opbevaring af objekter. De første effekter blev flyttet til Egødepotet i april måned.

Samme kommunikationsmedarbejder oplyser til TV Øst, at folk tidligere er gået ind, selvom det stadig er et lukket militært område.

Arrangørerne af søndagens eftersøgning er gjort opmærksomme på den nye gennemsøgning af Depot Egø.

Ved søndagens eftersøgning vil over 60 frivillige dykkere i kæde vil gennemdykke hele det 10 kvadratkilometer store Korsør Nor, som er det største af sin slags i Danmark. Desuden deltager marinehjemmeværnet med sonarudstyr. Hertil kommer frivillige med over 10 både, dykkere fra Københavns Brandvæsen, frivillige med droner, frivillige til fods og i waders samt ryttere med heste.