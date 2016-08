Se billedserie I år er de dramatiske byvandringer tilbage på programmet med Matador-inspirerede fortællinger, som fortælles gennem teater rundt om i Skælskørs gader. Privatfoto

Ildsjælenes anstrengelser kulminerer i weekenden

Slagelse - 30. august 2016

Det er de færreste festivaler, hvor programmet starter klokken 9.30 om morgenen. Men det er tilfældet, når den Kulturelle Folkefest i Skælskør indtager købstaden fra fredag til søndag. Og det er nok nødvendigt at starte tidligt - for der er mere end 140 udstillinger, rundvisninger, koncerter, aktiviteter og workshops på folkefestens program. Det er foreningen Skælskør År 2000, som står bag Kulturel Folkefest Skælskør, men byens kunstnere, foreninger og erhvervsliv spiller også en stor rolle i festivalen.

- Vi er jo inde i en enormt positiv stime i Skælskør. Den Kulturelle Folkefest er prikken over i'et for den kulturelle sæson. Her sker virkelig meget i løbet af sommeren, men det kulminerer for os i denne weekend. Der er tit mange der spørger, hvorfor den Kulturelle Folkefest ikke ligger i sommerferien, når alle turisterne er her. Men der er vores egne borgere jo selv på ferie - og de skal med, fortæller arrangør og formand for Skælskør År 2000, Pernille Kirkeskov-Hansen.

Det helt store trækplaster til årets Kulturelle Folkefest er koncerten med den folkekære sanger Sebastian. Koncerten finder sted fredag aften klokken 22.30 i Skælskør Kirke, og billetterne hertil blev sat til salg på Skælskør Bykontor. Og herfra blev de udsolgt på bare en halv time.

Nåede du ikke at få billet til Sebastian-koncerten, er der heldigvis stadig omtrent 145 andre aktiviteter på programmet. En hel del af dem er markeret med »Kunst Crawl«. Den betegnelse dækker over en række udstillinger hos mange af de lokale KIT-kunstnere, et par af byens gallerier og kunstforeningen. Ud over at der udstilles store mængder kunst, er »Kunst Crawl'en« også en konkurrence, hvor de deltagende samler informationer ved de enkelte udstillere og deltager i konkurrencen om et gavekort på 1500 kroner til køb af kunsthåndværk.

Herudover vil Pernille Kirkeskov-Hansen gerne fremhæve de dramatiske byvandringer, udstillingerne af fotokunst i det gamle rådhus, de mange lokale foreninger, som viser, hvad de kan fredag aften til »Sportsmekka«, fællesspisningen i Det Røde Pakhus med efterfølgende dans lørdag aften, og meget, meget mere.

I det tætpakkede program er en hel del arrangementer markeret med rødt. Det betyder at de er for børn og unge. Det gælder for eksempel for det allerførste programpunkt klokken 9.30 fredag morgen. Det er en børnekoncert med Sille og Palle for områdets dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn. Her er dog også udsolgt, men Pernille Kirkeskov-Hansen fortæller, at man altid kan forsøge at dukke op og se om der skulle være plads til et par ekstra børn.

- Jeg kan også nævne Gerlev Legepark, som kommer med deres gamle lege, der vil være danseopvisning og modeshow, parkour-workshop og børneloppemarked. Ved børneloppemarkedet kommer også Skælskør Billedskole, hvor man kan prøve at modificere sine loppefund og lave kunst og smykker ud af dem. Og så kommer Anders og Katrine - dem fra Lille Nørd - og laver et show, siger Pernille Kirkeskov-Hansen.

Kulturel Folkefest Skælskør åbner helt officielt fredag aften klokken 18 med tale ved borgmester Stén Knuth (V), og det fulde program med samtlige 146 programpunkter og detaljer om eventuelle billetter kan findes på Skælskør Bykontor eller på www.ar2000.dk.