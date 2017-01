Thomas S. Olsen har fundet kærligheden i Slagelse, hvor han flytter til. Privatfoto. Foto: Picasa

Ildsjæl flytter fra byen

Slagelse - 15. januar 2017 kl. 09:22 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved udgangen af denne måned er fødebyen Korsør ikke længere bopæl for ildsjælen Thomas. S Olsen, der har solgt sit hus på Lærkevej for at flytte til Slagelse, hvor han har fundet kærligheden.

Både Halsskov Lokalråd og FC Storebælt skal derfor have ny formand. Hos FC Storebælt sker det ved forårets generalforsamling.

- Det er et kapitel der slutter for mig. Det har været rigtig sjovt at se, at der nu endelig sker en masse i Korsør og på Halsskov, fordi vi er blevet meget bedre til at løfte i flok, siger 37-årige Thomas S. Olsen til Sjællandske. Han arbejder som planlægger på Harboe. I Slagelse flytter han sammen med sin nye kæreste og deres fire sammenbragte børn, der alle kommer til at gå på Antvorskov Skole

Thomas S. Olsen er sikker på, at udviklingen de kommende 10-20 år især vil ske på Halsskov-siden med Korsør Station som omdrejningspunkt.

- I alle byer ser man jo, at stationen er omdrejningspunkt for udvikling. Sådan både er og bliver det også i Korsør, siger Thomas S. Olsen, der også er medlem af § 17, stk. 4 udvalget »Korsør - byen møder vandet«.

Han glæder sig over, at frugterne af udvalgets arbejde nu begynder at kunne ses, fordi man har evnet at trække i samme retning frem for det ellers så Korsør-kendte med, at forskellige interesser og foreninger hiver i hver sin i stedet for at samarbejde om fælles mål.

- Min kongstanke har alle dage været og er stadig at samle alle frivillige foreningskræfter i Korsør om at samarbejde, siger Thomas S. Olsen.