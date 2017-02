Et sommerprogram for aktiviteter ved Korsør Fæstning med brug af 400.000 kroner skal nu tilrettelægges. Her et billede fra Kongens Togt, der var forbi fæstningen i sommeren 2016. Foto: Anders Ole Olsen

Igen pænt nej tak til oplæg

Slagelse - 09. februar 2017
Af Helge Wedel

Det blev et pænt nej tak.

Politikerne i kultur-, fritids- og turismeudvalget har for anden gang afvist et forslag til, hvordan 400.000 kroner skal bruges på at skabe aktiviteter i området ved Korsør Fæstning i sommeren 2017 med inddragelse af museum, kapeldepot, marineforening, lokalhistorisk arkiv og Korsør Produtionshøjskole. Og gerne suppleret med erhvervsdrivende udefra med tilbud om servering af mad og drikke ved aktiviteterne.

Oplægget med den lange engelsk/danske titel »Past Present, Future - Ud og Hjem: når grænser brydes« er dermed droppet. Det lagde op til, at samtlige 400.000 kroner, skulle bruges på en enkelt dag.

- Vi har besluttet, at lade forvaltningen koordinere et sommerprogram, hvor foreningerne i området byder ind med det de kan, og hvad det vil koste. Målet er skabe en eller to faste dage i sommermånederne juni, juli og august, hvor såvel turister som lokalbefolkning er sikker på, at der foregår noget i det unikke område, siger Troels Christensen (LA) til Sjællandske. Han er formand for kultur-, fritids- og turismeudvalget. Han tilføjer, at det naturligvis skal passes sammen med de aktiviteter, der allerede er. For eksempel de 10 populære picnickoncerter i gryden på fæstningen i løbet af sommeren.

Medlem af udvalget Anders Nielsen (S) var noget målløs over at blive præsenteret for et oplæg, der ville bruge alle 400.000 kroner på en enkelt dag.

- Jeg håber, at vi med beslutningen om et sommerprogram kan få skabt begyndelsen til noget fast, der kan vende tilbage sommer efter sommer på området ved fæstningen. Selvfølgelig med medvirken af de foreninger, der er der, men også åbent for alle andre foreninger og erhvervsdrivende, der vil byde ind, siger Anders Nielsen til Sjællandske.

Han forestiller sig blandt andet udklædte folk i historiske dragter ved arrangementer, ligesom han ser et åbent fæstningstårn om aftenen som mulighed for at skabe lidt gys tilsat historieformidling.

Kommunens forvaltning skal nu i samarbejde med aktørerne på Korsør Fæstning få tilrettelagt et program for de tre sommermåneder, hvor der kan bruges 400.000 kroner.