Lena Lund Pedersen og Johnny Helt gravede for til byggeriet. Foto: Per Vagnsø

Idrætshal vokser og får fitness

Lena Lund Pedersen, formand for Sørbyhallen, og Johnny Helt, formand for foreningsfitness-afdelingen i Sørbymagle Idrætsforening, tog en omgang spade-motion i går. Jorden var lidt hård foran den nuværende indgang til hallen, hvor de i fællesskab tog det symbolske første spadestik inden byggeriet af en 180 kvadratmeter stor tilbygning til forenings-fitness, som nu er gået i gang.

Tilbygningen, som også skal rumme et nyt indgangsparti til hallen, skal stå færdig i første uge af oktober i år, og ingen er i tvivl om, at der vil være behov for fitness i foreningsregi.

- Der er lavet et enormt stort forarbejde med spørgeskemaer, hvor langt over 300 husstande har tilkendegivet, at de er interesserede i at bruge det, og der er jo flere i hver husstand. Det her kommer af et ønske fra brugerne og borgerne, og det er første trin af »Sund Sørby«, hvor vi godt kunne tænke os en multisal og en udbygget café, siger Lena Lund Pedersen.