Idømt fængsel og gigantbøder: Brødre anker byretsdomme

Slagelse - 22. juli 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brødrene Ahmad og Tarek Zaeim blev i juni dømt for omfattende svindel, momsfusk og snyd med pantmærker for et svimlende millionbeløb.

Begge har nu anket deres domme på to og tre års fængsel samt bøder på samlet 29 millioner kroner til landsretten, efter de blev kendt skyldige og dømt ved Retten i Næstved. Efter domsafsigelsen udbad de sig betænkningstid.

Ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har begge anket deres domme til frifindelse. Den sag vil formentlig komme til at køre ved Østre Landsret i løbet af efteråret.

Sagen mod de to mænd på henholdsvis 32 og 38 år handler blandt andet om dokumentfalsk og unddragelse af statskassen for et beløb svarende til 46 millioner kroner.

Sidstnævnte fik den strengeste straf, idet han blev idømt tre års fængsel og en bøde på 18 millioner kroner. Hans 32-årige bror, Ahmad Zaeim, fik to års fængsel og skal ifølge byretsdommen betale 11 millioner kroner i bøde. De mener dog begge, at de skal frifindes, hvorfor nu landsretten ventes at skulle tage stilling i sagen, som ved byretten varede fem retsdage.

Angiveligt er flere slikbutikker og pizzarier, de fleste i Slagelse, blevet ufrivilligt involveret, da de har modtaget og købt drikkevarer, som ifølge anklagemyndigheden var påklistret ugyldige, falske pantmærker. I alt 4280.

Herudover havde Tarek Zaeim ifølge anklageskriftet små 15.000 mærker på hjemadressen, som politiet senere har beslaglagt.

