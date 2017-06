Kvarterhuset på Motalavej var afspærret som gerningssted efter røveriet. Foto Helge Wedel

I har fem dage til at flytte

Slagelse - 29. juni 2017 kl. 06:31 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem dage. Den korte frist har Bolig Korsør givet to familier på Motalavej til at fraflytte deres lejligheder, fordi to af deres børn på 16 og 17 år er dømt for vold og røveri begået på netop Motalavej.

- Vi har ophævet deres lejemål. Derfor den korte frist, siger formand for Bolig Korsør Ebbe Jens Ahgren til Sjællandske.

Han tilføjer, at den alvorlige kriminalitet er årsagen. Kriminalitet som Bolig Korsør har nultolerance over for.

- Jeg har offentligt flere gange forklaret, at Bolig Korsør har nultolerance, hvis vores lejere får domme for grov kriminalitet.

- Men er det ikke uretfærdigt, at uskyldige familiemedlemmer også straffes ved at miste deres bolig?

- Vi kan jo ikke smide de to dømte drenge ud alene. Jeg har tidligere sagt, at det også kan få konsekvenser for hele familien, fordi vi altså hellere vil beskytte vores 7000 lejere end to familier med drenge dømt for grov kriminalitet, som vold og røveri er, siger Ebbe Jens Ahlgren.

Netop grovheden af kriminaliteten er ifølge boligformanden også årsagen til, at de to lejemøl ophæves med den korte fem dages varsel i stedet for en egentlig opsigelse, hvor der er tre måneder frist til at flytte ud af lejligheden.

De dømte drenge var ikke straffet før, da de ved Retten i Næstved blev fundet skyldige i den 12. marts ved 19-tiden på parkeringspladsen ved Lidl på Motalavej at have overfaldet en mandlig 65-årige bilist, der ikke ville give dem cigaretter. Et par timer senere begik de røveri mod Kvarterhuset på Motalavej.

De har nægtet sig skyldige i overfaldet, men erkendt, at det var dem, der var på videobillederne fra Kvarterhuset, hvor en vagt blev truet med en pistol, der efterfølgende viste sig at være en hundeproppistol.

De to unge blev løsladt, da dommen blev afsagt.

- Der er tale om en såkaldt kombinationsdom, hvor de idømmes tre måneders ubetinget fængsel og ni måneders betinget fængsel. Da de have siddet varetægtsfængslet i tre måneder, blev de derfor løsladt, forklarede anklager i sagen Stephen Pedersen til Sjællandske.

Nu skal de sammen med deres familier finde et andet sted at bo.