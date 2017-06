Den første udgave af den nye fælles sankthansfest på Gl. Banegårdsplads druknede i 2016 i lyn, torden og massiv regn, så der hurtigt blev fyldt under de opstillede salgs-telte. Det kan forhåbentlig ikke ske to år i træk! Foto: Helge Wedel

I år må det blive godt vejr

Slagelse - 20. juni 2017 kl. 09:11 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pladsen foran den flotte gamle banegårdsbygning er perfekt til den store samlende sankthansfest mellem Korsørs to bydele. I fjor mødte omkring 1000 mennesker op til den første udgave af denne formentlige nye faste tradition, men få øjeblikke efter borgmester Stén Knuths (V) båltale klokken 19 brød et gigantisk uvejr løs med lyn, torden og massiv regn.

- I år må det altså blive godt vejr, siger Jimmi Jørgensen, der er formand for »Korsør holder...sammen«, der er arrangør af sankthansfesten med særlig fokus på børnene. Der er sørget for en gratis pølse m/brød, en sodavand og en slikpose til 200 af dem. Af det udsendte program og invitation fremgår, at det i år tilsyneladende er »Korsør holder...sammen«, der står alene som arrangør. I fjor var også Korsør Erhvervsforening og Korsør Turistråd med som arrangører.

Bålet tændes på det for mindre børn venlige tidspunkt 19.30. Årets båltaler er musikeren Michael Dandanell.

Børnene bydes som i fjor på hoppepude, flødebollekastemaskine, ungdomsbrandvæsen med el-biler, ligesom Korsør Spejderne sørger for lege og griller snobbrød og skumfiduser. Hertil er der præmier til de bedst udklædte børn.

På pladsen sælges øl/vand, grillpølser, popcorn, kaffe og kage. Det hele begynder klokken 18

Jimmi Jørgensen oplyser til Sjællandske, at man har efterlyst brænde til bålet via Facebook. Skulle der blandt Sjællandskes læsere være indehavere af velegnet brænde til et sankthansbål, kan det afleveres Møllevangen 5 bagved, hvor der i forvejen ligger noget brænde.

Som noget nyt er der i år lagt op til en voksenfest efter børnefestlighederne afsluttes klokken 21. Sankthans afterparty kun for voksne indledes klokken 21.30 med DJ Michael Dex på scenen. Festen varer frem til midnat.

- Vi ville gerne have solgt drinks til festen, men politiet tillod ikke salg af spiritus, men øl og vin kan købes sammen med diverse breezers, siger Jimmi Jørgensen. Han oplyser, at overskuddet fra sankthansfesten går til foreningens arbejde med at fortsat at skabe fælles arrangementer for Korsørs borgere.