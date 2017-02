Berit Bejstrup Andersen (th.) og Nelly Gaskin (tv.) deltager begge i den arbejdsgruppe, som vil udbrede konceptet om lokale firmajulegaver fra Skælskør. Foto: Mette Kjær Nielsen

I Skælskør er de allerede begyndt at tænke på julegaver

Slagelse - 24. februar 2017 Af Mette Kjær Nielsen

Nok er der i dag præcis 10 måneder til jul, men Skælskør Erhvervsforening barsler allerede med et nyt tiltag: Et katalog med firmajulegaver fra byens forretninger.

Det er blevet lidt af en tradition i mange virksomheder, at de ansatte hvert år til jul modtager en gave fra arbejdspladsen. Det kan være vaser, vin, gavekort - hvad end fantasien og økonomien rækker til.

En arbejdsgruppe fra Skælskør Erhvervsforening barsler netop nu med at lave en ny version af firmagaverne og skabe et marked for lokale firmagaver.

- Vi vil gerne lave et katalog, hvor man kan vælge mellem særligt udvalgte tilbud fra byens forretninger. Vi vil gerne lave det sådan, at alle de deltagende forretninger finder for eksempel fire gaver til fire forskellige, faste beløb - for eksempel 200, 400, 600 og 800 kroner, fortæller Berit Bejstrup Andersen, der er tovholder i arbejdsgruppen og ejer af Absalon Cykler lige uden for Skælskør.

- Det handler om, at vi gerne vil beholde handlen og pengene i byen og derved støtte op om hinanden og det lokale erhvervsliv, forklarer Berit Bejstrup Andersen.

Systemet kommer umiddelbart til at fungere således, at man som virksomhedsejer modtager et katalog med tilbud, og så herfra selv skal tage kontakten til de enkelte forretninger. Der vil stå kontaktoplysninger og seneste bestillingsdatoer i kataloget. På den måde kan man også »blande« gaverne til medarbejderne lidt.

Hvis arbejdsgruppen skal nå i mål med planerne i år, skal de have sendt et katalog ud til diverse lokale virksomheder allerede i august, lyder det fra tovholderen.