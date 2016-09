Hyldet på en solrig flagdag

Den netop tiltrådte chef for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, stod mandag i spidsen for sin vel nok første officielle handling i Slagelse.

- Den 5. september har siden 2009 været Danmarks officielle flagdag for nuværende og tidligere udsendte soldater i internationale missioner. Dagen er således til ære for såvel militære og civile fra forsvaret - politiet, beredskabsstyrelsen som andre, der på Danmarks vegne har været - eller er - udsendt til verdens brændpunkter for at hjælpe med at standse konflikter eller afbøde følgerne af katastrofer.