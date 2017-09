Prisen er ukendt for den ikoniske »Kindtand«, hvor et salg nu er rykket nærmere. Foto: Helge Wedel

Hvem vil købe en ikonisk »Kindtand«

Svaret vil Slagelse Kommune forventelig søge at finde. For to politiske udvalg har nu godkendt, at man forsøger at sælge det tidligere vandtårn kendt som »Kindtanden« beliggende Fjordvænget 2B.

Baggrunden er, at kommunen ikke har råd til at vedligeholde det ikoniske tårn bygget i slutningen af 1950erne.

Det er byrådsmedlem Villum Christensen (LA), der via sin initiativret har fået sat gang i processen med at udbyde »Kindtanden« til salg og til muligt brug som bolig. Efterfølgende venter en lokalplan, der skal tage højde for eventuel bevaringsværdighed samt indbliksgener for naboerne, hvis der kommer vinduer i vandtårnet. En tidligere mølle på nabogrunden er allerede indrettet til bolig. Tilbage i maj noterede politikerne i landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget dog, at man ikke udmiddelbat fandt, at »Kindtanden« kunne anvendes til bolig.