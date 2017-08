Hvem skal se landskamp?

I denne uge har FC Storebælt afviklet en DBU-fodboldskole på Korsør Ny Stadion. Ni piger og 37 drenge deltager sammen med et trænerteam på otte, oplyser fodboldskolens leder Flemming Mark fra FC Storebælt. Han glæder sig over, at der er større tilslutning i år end i fjor.

Sjællandske aflagde fodboldskolen et besøg ved frokostpausen onsdag for at spørge, hvor mange der skulle se det danske kvindelandshold spille semifinale i dag torsdag klokken 18.00 mod Østrig. Meget få skulle ikke, ligesom også et meget stort flertal af børnene svarede ja til, at de gerne ville være professionelle fodboldspillere. Og mon ikke børnenes store interesse for kvindelandsholdet også har hjulpet dem til finalen mod Holland på søndag.