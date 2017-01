Havnechef Flemming Erichsen kigger efter et andet arbejde, men har endnu ikke fundet et. Nu er der usikkerhed om, hvorvidt havneudvalget må ansætte hans afløser, der ventes at tiltræde 1. maj. Foto: Anders Ole Olsen.

Hvem må ansætte havnechefen

Slagelse - 19. januar 2017

På mandag den 23. januar drøfter økonomiudvalget, om Korsør Havn er organiseret på den rette måde som kommunal selvstyrehavn. De andre muligheder er kommunal havn eller som et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab.

Det er byrådsmedlem Michael Gram (Fair Balance), der har anmodet borgmester Stén Knuth (V) om at få havnen på dagsordenen. Michael Gram begrunder det med, at der er kommet en havnelov, ligesom den nuværende havnechef Flemming Erichsen har valgt at stoppe ved udgangen af maj, så derfor mener Michael Gram, at det bør drøftes, om Korsør havn er organiseret på den rigtige måde i forhold til de ønsker til opgaver, som Slagelse kommune har til Korsør havn.

Michael Gram oplyser til Sjællandske, at han i advokatredegørelsen om de forskellige styreformer for havne er blevet opmærksom på, at havnebestyrelsen, hvor Henrik Brodersen (DF) er formand, slet ikke må ansætte havnechefen, så det praktiske ved ansættelsen af Flemming Erichsens afløser skal også drøftes på mødet.

Havnechef Flemming Erichsen oplyser til Sjællandske, at det efter hans mening er bedst at fortsætte med den nuværende status som kommunal selvstyrehavn, mens der fortsat er lagt op til justeringerne af havneloven. Afhængig af disse ændringer kan man så senere ændre måde at drive havnen på. Størst forretningsmæssig frihed får en havn, hvis den drives som et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab, men så bliver den ifølge Flemming Erichsen også skattepligtig.