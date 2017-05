Hvad skal der på gavlen?

Arbejdet er i gang med at forskønne cirka 4000 kvadratmeter af den nuværende cityparkering i Korsør til Solens Plads for mellem syv og otte millionerne kroner. Nu efterlyses ideer til udsmykningen. Derfor holdes en workshop tirsdag den 23. maj i et telt på Solens Plads klokken 16-19 - selve workshoppen indledes klokken 17.30.

- Alle interesserede er velkommen til at kigge forbi workshoppen med ideer til udsmykningen. Jeg vil også opfordre kunstnere, som er interesseret i at være med til at lave udsmykningen, til at kigge forbi, siger citymanager Jørn-Ole Didriksen. Han tilføjer, at flere naboer til pladsen har sagt ja til, at deres vægge må dekoreres, ligesom der er steder, hvor udsmykning på jorden er mulig.