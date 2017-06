På Omø blev der solgt flest huse i 2016 blandt 27 øer. Foto: Erik Ingemann Sørensen Foto: Erik Ingemann Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Hussalget på Agersø og Omø topper listen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hussalget på Agersø og Omø topper listen

Slagelse - 01. juni 2017 kl. 07:41 Af Mathilde Donslund Malling Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af hussalg ligger i den gode ende af skalaen for Agersø og Omø, når man sammenligner med flere andre småøer.

Eksempelvis har Agersø ifølge en opgørelse hos Boligsiden.dk haft ti hussalg i 2016, hvilket giver en plads i top fem blandt 27 småøer.

- Det er overraskende og positivt, lyder det fra Bente Topsøe-Jensen, formand for Agersø Beboerforening.

Selvom Agersø har haft en tilbagegang i antal beboere inden for de seneste årtier, påpeger formanden, at der inden for de seneste år er kommet flere til.

I 2008 var der omkring 233 boende på øen.

- Der kom et ordenligt dyk ned til 160 beboere, men nu er der omkring 173, siger Bente Topsøe-Jensen, som mener, at stigningen muligvis skyldes nogle af børnefamilierne.

Som en tilføjelse kan siges, at blandt de 27 øer havde Agersø den højeste kvadratmeterpris, hvilket gennemsnitligt var på 12.253 kroner sidste år.

For at vende tilbage til statistikken fra Boligsiden.dk, viser denne i øvrigt, at Omø var øen med flest hussalg sidste år - nemlig 18.

- Det er dejligt, at man kan sælge, siger Dorthe Winther, formand for Omø Beboer- og Grundejerforening.

Derudover ligger Omø i top fire for antal salg af huse inden for de sidste 20 år, hvilket nærmere bestemt er over 300 handler.

- Det er nok i forhold til sommerhuse, at der specielt har været udskiftning, lyder det fra Dorthe Winther.

I 2016 var gennemsnitsprisen per kvadratmeter bolig betydeligt lavere end på Agersø, da denne var på 8.085 kroner.

- Vores boliger er ikke voldsomt dyre, men jeg tror især, at beliggenheden for det enkelte hus spiller ind, siger Dorthe Winther.