Hussalg steget 100% i Slagelse

Alt tyder på, at det er blevet væsentligt nemmere at sælge sit hus - også her i provinsen.

- Udviklingen i især Ringsted er bemærkelsesværdig, men det er godt at se, at byer som Slagelse og Næstved, der ligger et stykke længere væk fra København, nu også rykker. Stigningerne er et udtryk for, at infrastrukturen på Sjælland hele tiden bliver bedre, så man lettere kan pendle til København. Og så har det betydning, at Ringsted, Næstved og Slagelse har fået gavn af udflytningen af statslige arbejdspladser, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.