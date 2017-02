Louise Hauge Glise glæder sig til bestyrelsesposten i Visit Sjælland. Privatfoto.

Hotelchef træder ind i bestyrelse

Slagelse - 24. februar 2017

Af Helge Wedel

Under forudsætning af byrådets godkendelse på mandag 27. februar indtræder hotelchef for Comwell Klarskovgaard Louise Hauge Glise i bestyrelsen for Visit Vestsjælland.

Årsagen er ifølge formand for bestyrelsen Poul Buur, at den tidligere regionsdirektør for Comwell Michael Lauritsen har fået nyt direktørjob på et hotel i Helsingør.

- Vi glæder os meget til at få Louise Hauge Gliese og hendes lokale forankring med i bestyrelsesarbejdet, siger Poul Buur til Sjællandske.

Poul Buur tilføjer, at der i næste måned sendes opslag ud på stillingen som direktør for Visit Vestsjælland, der er ejet af Slagelse, Kalundborg og Sorø Kommuner. Den tidligere direktør Lars Nielsen stoppede efter en længere sygeperiode.

Ledelsen af Visit Vestsjælland varetages indtil den nye direktør er fundet af Anette Moss, mens Poul Buur fungerer som arbejdende bestyrelsesformand.

45-årige Louise Hauge Glise glæder sig at komme med i bestyrelsesarbejdet. Hun tiltrådte som hotelchef på Comwell Llarskovgaard i 2014. Hun er ligeledes formand for skolebestyrelsen på Broskolen, hvorfra den nuværende 2. klasse er knyttet til hotellet som led i den nye folkeskolereforms intentioner om at bringe skole og erhvervsliv tættere sammen. Privat bor hun på Halsskov Tværvej i Korsør og er mor til to børn på 13 og 16 år.

- Jeg glæder mig til arbejdet i bestyrelsen, hvor jeg håber at kunne bidrage med viden om erhvervsturisme, som vi kan tiltrække ved at være top-professionelle. En turisme der er en rigtig god forretning for hele kommunen, siger Louise Hauge Glise til Sjællandske.