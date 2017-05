Send til din ven. X Artiklen: Højt sygefravær koster 20 mio. kr. ekstra om året Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Højt sygefravær koster 20 mio. kr. ekstra om året

Slagelse - 27. maj 2017 kl. 07:05 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis sygefraværet i Slagelse Kommune kunne bringes ned på landsgennemsnittet, vil kommunen årligt kunne spare 20 millioner kroner.

Det oplyser borgmester Stén Knuth (V), der naturligt nok ikke er begejstret for, at sygefraværet som tidligere omtalt er det tredjehøjeste i landet med 18,2 dage i gennemsnit pr. ansat.

Nu gøres der da også noget ekstra for at få det ned. Et enigt økonomiudvalg har vedtaget, at der skal ske en omprioritering, så der kan ansættes en arbejdsmiljømedarbejder, som skal have specielt fokus på at nedbringe sygefraværet hos de ansatte på ældreområdet.

Effekten af denne indsats skal så senere måles. Med henblik på eventuelt at gøre noget lignende på andre områder.

Seniorforsker Thomas Lund fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet sagde forleden til Ugebrevet A4, at det høje sygefravær i blandt andet Slagelse hang sammen med, at det klientel, man har med at gøre, er tungere end i andre dele af landet.

S-gruppeformand John Dyrby Paulsen påpeger dog i den forbindelse, at sygefraværet jo tidligere har ligget på landsgennemsnittet. At det er steget de senere år mener han kan have noget med ledelse at gøre. Samme mening har Troels Christensen fra Liberal Alliance, der fik ført til protokols på økonomiudvalgsmødet, at »sygefraværets størrelse vidner om massive ledelsesudfordringer i Slagelse Kommune.«