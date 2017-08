Serviceniveauet på ældreområdet i Slagelse ligger næsten fem procent over landsgennemsnittet, men borgmester Stén Knuth (V) afviser på forhånd besparelser her. Med henvisning til den konstitueringsaftale der er indgået mellem Venstre, DF og LA da han blev borgmester. Foto: Anders Ole Olsen

Højere skat og mindre service på vej i Slagelse

Slagelse - 10. august 2017

Sparekniven skal frem, og der er også stor sandsynlighed for at skatten vil blive sat op i det budget for næste år, som kommunens økonomiudvalg mandag tager fat på at lave.

- Vi er i en alvorlig økonomisk situation, hvor vi er tvunget til at skære på servicen, fordi vi simpelthen bruger for mange penge i forhold til den serviceramme staten har meldt ud. Siden 2012 er vores årlige udgifter til service steget med 500 millioner kroner, uden at indtægterne er fulgt med, så vi skal gøre noget for at sikre, at vores kassebeholdning er på et acceptabelt niveau, siger borgmester Stén Knuth (V).

Han opfordrer til samling i byrådet omkring budgettet. Derfor har han da også ekstraordinært indkaldt repræsentanter for de partier, som ikke er repræsenteret i økonomiudvalget, når der mandag er økonomiudvalgsmøde. Et møde hvor man blandt andet vil drøfte direktionens forslag til handlemuligheder til, hvordan man kan skaffe de cirka 150 millioner kroner, som skal til.

En af handlemulighederne er at sætte skatten op, og det vil kunne gøres uden at den bliver højere end i de omgivende kommuner. Kommuneskatten er i øjeblikket 24,7 procent mod 25,5 for Region Sjælland og 25,4 for de fire nabokommuner.

- Venstre kommer ikke til at tilbyde skatteforhøjelser, men når man som borgmester beder om et bredt forlig, så kræver det også, at jeg lytter til alle forslag uden at komme med ultimatum på hvilke løsninger jeg tror på, og som jeg hører det, er der et flertal for en skattestigning i Slagelse Kommune uden om Venstre i byrådet og det lytter jeg til, siger Stén Knuth.

S-gruppeformand John Dyrby Paulsen siger, at han har svært ved at se, at man kan undgå en skatteforhøjelse.

- Vi går ind for den under forudsætning af, at et bredt flertal vil være med, siger Dyrby Paulsen.

Der videre siger, at socialdemokraterne gerne medvirker til at løse kommunens økonomiske problem, selv om partiet stod udenfor sidste års budgetforlig.

- Det skyldes den alvorlige situation kommunen står i, siger Dyrby.

Stén Knuth lægger ikke op til besparelser på ældreområdet.

- Der står i konstitueringsaftalen (mellem V, DF og LA. red), at der ikke skal ske besparelser her, og det agter jeg at holde, siger Knuth.

