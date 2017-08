Hjertestarter er stjålet

I to år har en hjertestarter ophængt i det ulåste varmemesterkontor i Bolig Korsørs afdeling i Skovparken skabt ekstra tryghed for de godt 400 beboere, som døgnet rundt har kunnet få fat i hjertestarteren. Beboerne har i fællesskab passet på den, ligesom de har holdt øje med, at den blinkede, så det var sikkert, at batteriet var i orden, og den virkede.

Nu er den stjålet.

- Jeg føler, at det er dybt krænkende, at nogen kan finde på at stjæle udstyr, der er anskaffet og sat op for at redde menneskers liv, siger Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske. Han er formand for Bolig Korsør og bor selv i Skovparken.