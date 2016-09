Hjemmehjælper til 96-årig borger: Nu må du fandeme slappe af

»Jeg skriver dette i håb om, at andre, som føler en uretfærdig behandling, gør noget ved det. For det er ikke okay. Jeg vil altid kæmpe for min oldemor og hendes rettigheder som menneske. Jeg vil altid hjælpe hende, og jeg klager, når der er noget at klage over.«

Sådan lyder det i et opslag på Facebook, som fra afsender Kamilla Falcones profil mandag eftermiddag var delt omtrent 8000 gange. En hjemmehjælpers grimme sprog og angiveligt uværdige behandling af 96-årige Oda Rasmussen fra Skælskør har for oldebarnet, 24-årige Kamilla Falcone, gjort indtryk.

- Den seneste tid har været et helvede. Jeg har oplevet, at hun har ringet grædende, fordi de har glemt at lægge hende i seng eller glemt at give hende mad. Jeg har oplevet hende vade rundt i glasskår, fordi man ikke lige gør rent efter sig, når man smadrer et glas. Jeg har oplevet trusler om, at hun ikke kommer i seng, fordi de ikke må løfte hende fra lænestolen, raser Kamilla Falcone.