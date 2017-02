Der er allerede skæve boliger blandt andet her på Klosterbanken. Nu er en ny, fritliggende udgave også på tegnebrættet. Foto: Carsten Lysdal

Hjemløse får mere privatliv

Slagelse - 22. februar 2017

Det bliver den kommunalt ejede grund Kassebjerggaard, der skal lægge jord til byggeriet af seks til otte nye »skæve« boliger til hjemløse og andre udsatte borgere i Slagelse. Planen om at bygge flere boliger i Nansensgade eller på Klosterbanken er droppet, fordi nogle af de potentielle beboere ikke har det godt med at bo lige op og ned ad andre.

Et enigt handicap- og psykiatriudvalg har derfor valgt at pege på Kassebjerggaard, hvor der kan bygges med lidt afstand mellem boligerne.

Det er presset på forsorgshjemmet Toften, der giver behov for flere af de såkaldt skævne boliger, hvor beboerne bor i egne boliger men med den tryghed, det giver, at en social vicevært kommer på besøg.

I første omgang skal der laves et skitseforslag og økonomisk overslag over byggeriet, og en tidsplan findes heller ikke endnu, selv om behovet for flere skæve boliger har været kendt længe.

- Vi havde jo håbet at finde eksisterende bygninger til formålet, men hverken boligselskaberne eller kommunen havde nogen. Derfor bliver det et nybyggeri, siger formanden for handicap- og psykiatriudvalget, Anders Koefoed (V).

Han understreger, at det ikke er problemer for beboerne i de skæve boliger på Klosterbanken og i Nansensgade, der fører til den nye udgave.

- Men det er rart for en gruppe af de her borgere at bo lidt afsides, siger han.