Digeformand Jens Friis viser her, hvor højt vandet stod i hans have tilbage 2013. Han frygter nu en gentagelse, men håber, at de 175 meter vandslanger kan tager brodden af det værste. Foto: Kim Brandt

Hjælp til Næsby Strand i sidste øjeblik

Onsdag eftermiddag er 175 meter »Water Tubes« - et midlertidigt dige - på vej til Næsby Strand fra Haderslev. Håbet er, at det kan afværge de værste vandskader efter vandstanden, som forventes at toppe natten mellem onsdag og torsdag.

- Jeg er alvorligt bange for, at det kan blive lige så slemt som i 2013, hvor vandstanden kom op på mellem 170 og 180 centimeter, hvor normalen herude jo er 0, siger han.

Alt over en meter er potentielt farligt for beboerne i området, som dog ikke får vandet ind direkte fra havet:

Allerede tidligt tirsdag var han klar over, at der lå en potentiel farlig situation lige om hjørnet.

Derfor kontaktede han det lokale beredskab, hvor det ifølge Jens Friis tog »meget lang tid« at finde frem til de personer, som forventes at kunne agere hurtigt, når det brænder på.

»Dette er et opråb fra en særdeles trængt formand for digegruppen ved Næsby Strand. Alt tyder på, at vi her i området vil få en oversvømmelse af måske op til 80 huse henover onsdag og torsdag - min opfordring til jer er, at I handler øjeblikkelig i situationen og får jeres organisation »bevæbnet« ved at få indkøbt det nødvendige til en acceptabel Big-Bag-løsning - eller fremtryller en Water Tube løsning, skrev Jens Friis.