Da Sjællandske skulle tage et billede af den korte rampe tirsddag, opstod en af de velkendte og farlige situationer. Lastbilen kunne ikke give plads. Og rampen var ikke længere, så bilisten i den hvide bil foran var nødt til at bremse helt op for at undgå et sammenstød. Foto: Helge Wedel

Her er det tæt på at gå galt på kort rampe

Slagelse - 06. september 2017

Næsten et år efter Sjællandske i efteråret 2016 beskrev de livsfarlige korte ramper ved afkørsel 42 Korsør, har Vejdirektoratet besluttet, at nu skal der gøres noget for at skabe tryghed hos bilisterne.

Hastighedsbegrænsning på 90 km/t og skilte, der advarer om Danmarks vel nok korteste til- og frakørselsramper til en motorvej vil være på plads ved afkørsel 42 Korsør i løbet af efteråret.

Det oplyser Maria Lønsmand Meiner til Sjællandske. Hun er afdelingsleder i Vejdirektoratets afdeling for planlægning og myndighed i Næstved.

- Efter aftale med politiet sænker vi hastighedsbegrænsningen lokalt fra 110 til 90 km/t på den sidste del af Vestmotorvejen. Det drejer sig om strækningen fra umiddelbart øst for tilslutningsanlæg 42 Korsør og frem til betalingsanlægget ved Storebæltsbroen. Den lavere hastighedsbegrænsning skal gøre det tryggere for bilisterne på ramperne og forebygge risikoen for ulykker i forbindelse med til- og frakørsel på motorvejen, siger Maria Lønsmand Meiner til Sjællandske.

Hun tilføjer, at den reducerede hastighed tydeliggøres med advarselstavler med teksten »Kort rampe - Hold afstand« placeret mellem fra- og tilkørselsramperne. Maria Lønsmand Meiner oplyser, at Vejdirektoratet er ved at aftale med deres entreprenør, hvornår skilte og nye hastighedstavler kan sættes op, men hun forventer, at arbejdet er udført i løbet af efteråret.

På det tidspunkt er det et år siden, at Sjællandsle første gang skrev om de korte ramper.

For et år siden afviste samme afdelingsleder i første omgang, at ramperne skulle være farlige. Hun henviste til, at der ikke var sket ulykker, ligesom bilisterne skulle benytte flettereglen, så der blev givet plads til biler, der skulle ind på motorvejen via de korte ramper. Maria Lønsmand Meiner ville dog gerne høre fra bilister, hvis der var nogen, der var utrygge.

Og det kom hun i den grad til med langt over 100 henvendelser, der fulgte hendes opfordring i Sjællandske og på sn.dk om at kontakte hende. Efterfølgende sagde hun:

- Vi har på baggrund af artiklen i Sjællandske om ramperne ved Korsør modtaget en række henvendelser fra borgere, der gerne vil dele deres oplevelser med os. Vi kan dog også se af borgerhenvendelserne, at selv om der sjældent sker uheld, så opleves det som utrygt at køre på ramperne, og det tager vi naturligvis seriøst.

Hun tilføjede, at en beslutning om eventuelle ændringer først ville komme i 2017. Og det er den altså så nu.

Ifølge Vejdirektoratet skal tilkørselsramper på nye motorveje være lange nok til, at der kan opnås en indfletningshastighed på 90 km/t. Hertil skal flettestrækningen være omkring 200 meter. Det vurderes, at de nuværende korte ramper ved Korsør skal forlænges med cirka 150 meter for at opfylde de gældende krav i dag.