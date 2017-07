Det er vigtigt at pointere, at det ikke nødvendigvis er de faglige krav, der er barrieren, men kravene der stilles i de sociale sammenhænge og til kommunikationen, siger Kristin Arnøy Larsen fra CSU. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Her bliver unge klar til at komme videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her bliver unge klar til at komme videre

Slagelse - 07. juli 2017 kl. 09:34 Af Jeanette Bremer Nielsen og Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Center for Specialundervisning (CSU) i Slagelse har opnået rigtig gode resultater med tilbuddet 180 grader, hvor unge mennesker under 30 år, der befinder sig langt fra det ordinære uddannelses- og jobmarked, kommer tilbage på sporet. Af de otte deltagere på det seneste hold er de fem nu videre i job eller uddannelse.

- Vi får de gode resultater, fordi vi følger de unge helt tæt, siger Kristin Arnøy Larsen, der er kognitiv terapeut i 180 grader.

Jobcentret visiterer de unge mennesker, som er endt på kontanthjælp. På CSU får de undervisning, som gør dem klar til at overkomme de barrierer, der tidligere har stoppet dem i deres liv.

Mange af de unge har flere nederlag i bagagen. De er droppet ud af flere uddannelser eller er stoppet i jobs, fordi de ikke magtede kravene. Andre er slet ikke kommet i gang.

- Det er vigtigt at pointere, at det ikke nødvendigvis er de faglige krav, der er barrieren, men kravene der stilles i de sociale sammenhænge og til kommunikationen. Det arbejder vi så med her, siger Kristin Arnøy Larsen.

Ifølge hende er opskriften på succesen kombinationen af undervisning, individuelle samtaler og praktik.

Gennem undervisningen bliver de unge opmærksomme på, hvilke mønstre de har, og hvordan de kan ændre de mønstre, som ikke er hensigtsmæssige. Da undervisningen foregår i grupper, kan man både lære at forstå sig selv bedre, men også andre.

- Det kunne for eksempel være, at man har svært ved at være sammen med kollegerne i pauserne, fordi man ikke ved, hvad man skal sige. Det ender med, at man undgår de situationer, og måske slet ikke dukker op på arbejdet eller på uddannelsen, siger Kristin Arnøy Larsen.

I stedet arbejder de unge med at finde ud af, hvorfor de reagerer, som de gør, og de lærer at bruge andre strategier og tænke anderledes, så de kan fastholdes i uddannelsen eller i jobbet.

Efter et halvt år med undervisning bliver de nye strategier sat på prøve. Gennem et halvt års praktik får de unge mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet eller en uddannelse og med sig selv.

På sidelinjen står underviseren fra CSU. Hun følger op på, om det går, som det skal i praktikken, og om der sker fremskridt.

- Så får de også mod på og lyst til at komme videre herfra, og det er jo målet, tilføjer hun.

Det hold, der netop har afsluttet forløbet, var det fjerde af slagsen.