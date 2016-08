Initiativtageren til netværksfesten er Henrik Steen Madsen, der vendte tilbage fra et højskoleophold med lyst til at udrette noget. Privatfoto.

Henriks fortjeneste

Af Helge Wedel Henrik Steen Madsen fylder inden længe 50 år. Han tilhører de borgere i Slagelse Kommune, der er psykisk sårbare. Han benytter derfor de væresteder, der i dag hedder netværkssteder. De findes i både Slagelse, Korsør og Skælskør. Men han er også frivillig hjælper i Kulturhuset i Korsør, og så har han været på højskole. Denne kombination betyder, at den første netværksfest for psykisk sårbare på initiativ af netop en psykisk sårbar finder sted i Kulturhuset på mandag.

- Da Henrik vendte tilbage fra højskolen var det med en hel ny energi og lyst til at udrette noget. Han foreslog derfor lederen af Kulturhuset Kirsten Slot Larsen, at der skulle arrangeres en fest for alle brugerne af netværksstederne, fortæller støtte-kontaktperson Birgitte Carlsen fra Rosenhuset i Slagelse til Sjællandske. Hun tilføjer, at Kirsten Slot Larsen straks blev fyr og flamme, og så gik planlægningen ellers i gang. Cirka 40 deltager i festen, hvor der serveres stegt flæsk og persillesovs fremstillet af Vasac, der er et socialt arbejdsmarkedscenter, der beskæftiger og uddanner mennesker, som ikke på egen hånd kan opnå tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelsessystem.