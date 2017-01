Det viser sig, at EUE-direktør David Drachmann-Sunne selv sidder i det hemmelige fagpanel, der skal vurdere den omstridte amerikanske vindturbine. Foto: Anders Ole Olsen.

Hemmeligholdte navne afsløret

Slagelse - 26. januar 2017

Af Helge Wedel

Det er nu lykkedes Sjællandske, at identificere seks af de otte personer i et fagpanel om omstridt vindturbine, som Slagelse Kommune har afvist, at offentligheden skal have kendskab til.

Professor gennem 15 år på DTU's Institut for Mekanisk Teknologi 63-årige Per Møller er med i det otte mand store danske fagpanel, som skal vurdere den omstridte SheerWind-turbine. Slagelse Kommune har besluttet, at fagpanelet skal holdes hemmeligt for offentligheden. Sjællandske har søgt aktindsigt, men har fået afslag. Der er klaget over afslaget til Statsforvaltningen.

- Du må altså ikke skrive, at jeg er vindspecialist, for det er jeg slet ikke, siger Per Møller, da Sjællandske kontakter ham på DTU.

- Jeg sidder i fagudvalget med en sund skepsis og en stor interesse i at få adgang til og viden om billig strøm, der er så afgørende for at kunne producere grøn energi som brint, der igen kan omdannes til flydende brændstof, fortsætter professoren, hvis vestjyske ophav tydeligt slår igennem i den tætte talestrøm.

- Vi har endnu ikke modtaget noget fra Kina eller andre steder, men hvis det virker, vil det da givet vende op og ned på hele vores energiproduktion, siger Per Møller, der ikke mener, at lederen af det amerikanske firma SheerWind Daryoush Allaei kan være et »tågehorn«, fordi han har fået offentliggjort videnskabelige artikler i tidsskifter, der kræver stor forhåndsgodkendelse af artiklernes faglige indhold.

Sjællandske har tidligere kontaktet EUE-direktør David Drachmann-Sunne om fagpanelet, som han har nedsat og forklaret om i et brev til Slagelse Kommune, der havde bedt om svar på, hvad der er fup eller fakta om den amerikanske opfundne vindturbine.

- Det er mig, der har bedt kommunen om ikke at offentliggøre navnene, da der er tale om personer fra mit netværk, der udfører et stykke frivilligt arbejde, så jeg bedre er i stand til at vurdere de data, der kommer. Det har jeg ikke selv teknisk forstand til. De otte personer ønsker ikke at blive ringet op om SheerWind-teknologien, sagde David Drachmann-Sunne.

Sjællandske erfarer, at David Drachmann-Sunne selv sidder i fagpanelet sammen med sin medarbejder Lars Jakobsen fra EUE. Hertil sidder bestyrelsesformanden for EUE ApS Lars Riise også i panelet.

Tidligere har Sjællandske fået bekræftet af SK Forsynings direktør Henrik Lundgaard, at han selv og SK Forsynings teknisk direktør Henrik Birch også sidder i panelet.

Tilbage i fagpanelet er herefter blot to ukendte personer.

Som omtalt i Sjællandske i går har et flertal i økonomiudvalget vedtaget at sætte Slagelse Kommunes samarbejde med EUE i bero. Det er uvist, om det betyder, at de to SK Forsynings-direktører udtræder af fagpanelet, da SK Forsyning er 100 procent ejet af Slagelse Kommune.