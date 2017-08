Selv om Jobcenteret forlod Hulby Møllegård for en måned siden, sidder skiltet stadig tilbage. Foreløbig er det hemmeligt, hvilken ny kommunal aktivitet, der måske skal have hjemme på gården. Foto: Helge Wedel

Hemmelig rokade for brug af ejendomme

Det bekræfter centerchef ved kommunale ejendomme Rune Overlade over for Sjællandske.

Flytteplanerne er udløst af, at Jobcenteret i forbindelse med sparerunden med nedlæggelse af 40 stillinger har forladt Hulby Møllegård ved Korsør. Gården har blandt andet været udgangspunkt for nytteaktivering af arbejdsløse borgere på kontanthjælp. Denne aktivitet er nu flyttet til Østre Skole i Slagelse.

- Vi ser i øjeblikket på en rokade, så vi udnytter kommunens ejendomme endnu bedre, siger Rune Overlade. Han vil ikke løfte sløret for, hvad det er for en kommunal aktivitet, der måske skal flyttes og have hjemme på Hulby Møllegård. Først når det om forventelig et par måneder viser sig, om det store flyttepuslespil går op, bliver der givet officiel besked om, hvilke afdelinger, der skal finde flyttekasserne frem. Rune Overlade vil kun sige, at det ikke bliver Jobcenteret, der kommer tilbage til Hulby Møllegård.