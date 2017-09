SF-byrådsmedlem Helle Blak er ikke længere under anklage for strafbare overtrædelser i sit virke som leder af Rosenkildegårdens Ungdomscafé. Politiet har indstillet efterforskningen.

Helle Blak: - Giv mig en undskyldning

Slagelse - 14. september 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag var en særlig og ventet dag. Derfor havde SF's Helle Blak iført sig guldskoene trods den regnvåde virkelighed udenfor.

- Det er en god dag, siger Helle Blak om faktummet, at politiet ikke ser anledning til at fortsætte efterforskningen af de lovovertrædelser, Slagelse Kommune mener, hun har begået.

Hun indrømmer dog over for Sjællandske, at hun ikke har turdet stole på noget som helst, før hun havde frikendelsen på skrift.

- Når man har været igennem det, jeg har været, så tror du kun på papirer med en underskrift. Og det har jeg nu, siger en tydeligt lettet Helle Blak, der kan berette om et halvt år med smerte i kølvandet på personsag, der i marts blev blæst op i medierne grundet nu forhenværende kommunaldirektør Jane Wiis' politianmeldelse af hende.

Hun har igennem hele forløbet, også her i Sjællandske, bedyret, at hun intet ulovligt har begået.

- Og det er også det, politiet siger nu, konstaterer Helle Blak og tilføjer:

- Det her bærer jo præg af, at nogle har villet mig det ondt, men det er så bare synd for dem, for jeg kommer tilbage med fuld kraft, siger hun og bemærker, at en undskyldning kunne være på sin plads.

- Du vil for tid og evighed kunne google mit navn og finde avisoverskrifter om mig som en småkriminel. Og nu viser det sig så, at der intet er at komme efter, siger Helle Blak.

En undskyldning får hun dog ikke på borgmestergangen, lyder det.

- Jeg skal ikke ud at undskylde noget. Men jeg noterer mig, at politiet har indstillet efterforskningen. Det er jeg egentlig ret tilfreds med. Og glad på Helle Blaks vegne, siger borgmester Stén Knuth, som slår fast - ligesom han har gjort det tidligere - at man ikke fyrer uden grund.

