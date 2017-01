Flemming Erichsen stopper som havnechef efter over 10 år på posten. Han roses for at have gjort havnen til en pæn og vigtig del af byen.

Havnechef siger stop

- Jeg synes, at tiden efter ti år var kommet til at lade yngre kræfter komme til. Vi har udviklet rigtigt meget i Korsør Havn, men der er også meget administration - blandt andet af færgedriften til Omø og Agersø. Jeg har alle dage haft det bedst med udvikling, siger 65-årige Flemming Erichsen til Sjællandske.

Han tog beslutningen om at stoppe for et halvt års tid siden. Han glæder sig til at få lidt mere fritid, da man som havnechef stort set er på vagt døgnet rundt.

Flemming Erichsen har ingen planer om at stoppe i politik, hvor han er byrådsmedlem for socialdemokratiet. Også formandsposten i Kongegaardsfonden fortsætter han gerne med.

Formand for Korsør Havns bestyrelse og byrådskollega Henrik Brodersen (DF) har kun stor ros til overs for Flemming Erichsen.

- Han har virkelig gjort meget for Korsør Havn, som er gjort rigtig pæn og er en vigtig del af byen. I bestyrelsen har vi altid haft et rigtigt godt samarbejde med Flemming Erichsen, siger Henrik Brodersen til Sjællandske.

- Korsør Havn har fantastiske medarbejdere, der næsten uanset tidspunkt eller om de er midt i en 60 års fødselsdag er klar til at rykke ud, når der er skibe, der skal lastes eller losses, for det koster jo penge at have skibene liggende til kaj i for lang tid, siger Henrik Brodersen.