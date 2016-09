Se billedserie Arbejdet med at ændre Tårnborgvej til de store modulvogntog er indledt ved fra- og tilkørslen til motorvejen. Frem til starten af november vil resten af rundkørslerne på Tårnborgvej ind til havnen blive ændret. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Havn klar til store lastbiler

Slagelse - 19. september 2016

De kommende godt to måneder må trafikanterne på den stærkt befærdede Tårnborgvej i Korsør på strækningen fra motorvejen og til krydset lige efter Halsskovbroen leve med vejarbejde. Otte steder skal hjørner på veje og i rundkørsler rettes ud, så de store godt 25 meter lange modulvogntog kan kommer fra motorvejen og ned til Korsør Havn og retur igen.

Det samlede budget er på 3,8 millioner kroner.

Det er entreprenørfirmaet Zacho-Lind fra Ishøj, der udfører arbejdet, som betragtes som ret nemt.

- Vi skal rette nogle hjørner ud, hvilket er forholdsvis enkelt, og det bliver ikke nødvendigt på noget tidspunkt at spærre helt af bortset fra til- og frakørselsramperne ved motorvejen, der ventes spærret til omkring den 5. oktober, siger Dan Telling, der er leder af projektet hos Zacho-Lind.

Havnechef Flemming Erichsen glæder sig over, at de store modulvogntog også får mulighed for at køre ind til Korsør Havn.

- Det er klart en konkurrencefordel for os, ligesom de større lastbiler jo gerne skulle betyde, at der kommer til at køre færre almindelige lastbiler gennem byen, siger Flemming Erichsen til Sjællandske. Han har dog ikke kendskab til konkrete kunder, der op forhånd har meldt, at de vil benytte de store lastbiler.

Flemming Erichsen oplyser også, at det er hans håb, at det samtidig med ruten til modullastvogne på Tårnborgvej også vil lykkes at få skilte sat op på landevej og motorvej med henvisning til »Korsør Havn«, så lastbiler kun benytter motorvejen samt Tårnborgvej til at nå havnen.

- Indkørsel via Skovvej og den sydlige bydel til Korsør Havn er jo ikke særlig velegnet for lastbiler, siger Flemming Erichsen.