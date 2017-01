Havmøller drøftes i byrådet

Omø Syd Havmøllepark er navnet på det stort anlagte energiprojekt, som er undervejs syd for Omø. Etableringen er nu nået til den fase, hvor Slagelse Kommunes byråd i dag mandag den 30. januar skal godkende den nye lokalplan for området. Projektet er dog i høj grad et statsligt projekt styret af Energistyrelsen, og Slagelse Kommune har kun ansvar for den del, der befinder sig på landjorden ved Stigsnæs, hvor det er planlagt, at et stort kabel skal gå i land. Vedtages lokalplantillæget, er næste skridt et borgermøde på en endnu uspecificeret dato i uge 10 på Kobæk Strand Konferencecenter med bygherren Omø South Nearshore A/S og Orbicon A/S som værter.