Se billedserie Direktør Jakob Kristensen fra firmaet Grøn Vækst er en af få lokale deltagere. På billedet ses han i midten sammen med bestyrelsesformand for Have & Landskab, slotsgartner og adjungeret professor Palle Kristoffersen, til højre. Grøn Vækst har omkring 150 ansatte og har blandt andet opgaver på Kronborg. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Have- og landskabsudstilling for alle pengene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Have- og landskabsudstilling for alle pengene

Slagelse - 31. august 2017 kl. 07:54 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var busser fra alle egne af landet og masser af biler ved Jernbjerggården på C. A. Olesensvej onsdag, hvor den store fagudstilling Have & Landskab slog dørene op til sin 25 års jubilæumsudstilling.

Det startede ikke for godt med regn i stride strømme, men det fik dog ikke bestyrelsesformand for arrangementet, slotsgartner og adjungeret professor Palle Kristoffersen, til at opgive håbet om at kunne slå besøgsrekorden på 10.829 gæster fra 2015.

- Mange har jo taget fri i forvejen for at komme her, så de bliver ikke bare væk, siger Palle Kristoffersen.

Rekorden med 278 udstillere er allerede sat.

Udstillingen kom først til Slagelse i 1992, men var herefter rundt i landet forskellige steder.

- Vi fandt dog ud af i 2003, at det var bedst at have det på samme sted hver gang, så man ikke hver gang skal bygge noget nyt op, og siden har det så været i Slagelse, fortæller Palle Kristoffersen.

Messen er for fagfolk, men der er dog også adgang for »almindelige« mennesker, der gerne vil kigge på nyheder indenfor maskiner og havebrug.

Her kan man se alt fra den grønne branches fagområder. Fra klimasikringsløsninger og færdighæk over robotklippere og el-køretøjer til byrumsudstyr i plastik og bænke med WIFI.

På maskinområdet blev der præsenteret hele 11 verdensnyheder, som var med i opløbet om Maskinleverandørernes Innovationspris 2017, der blev overrakt for første gang.

Prisen blev overrakt af borgmester Stén Knuth (V) og gik til firmaet H.A. Fog A/S for deres elektriske redskabsbærer Nimos Posi-Trac med el-drevne redskaber.

Messen slutter fredag.