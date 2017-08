Hastighed op på Slagelses omfartsvej

Om et års tid vil trafikanterne kunne træde hårdere på speederen her på Slagelses omfartsvej, når hastigheden sættes op til 90 kilometer i timen. Foto; Arne Svendsen

Slagelse - 19. august 2017 kl. 08:55 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hastigheden er på vej op fra de nuværende 80 kilometer i timen til 90 kilometer i timen på Slagelses omfartsvej. Omfartsvejen er nemlig en af de vejstrækninger i landet, hvor trafikminister Ole Birk Olesen vil hæve hastighedsgrænsen.

Det oplyser Liberal Alliances trafikordfører, Villum Christensen, der jo også er byrådsmedlem i Slagelse, til Sjællandske.

- Det kræver nogle anlægsarbejder i rabatter og ekempelvis riller i vejen og andre ting, som skal gennemføres i løbet af et år, siger Villum Christensen.

Han finder det vigtigt, at hastighedsgrænserne giver mening for bilisterne.

- Det har jo vist sig, at man så også er mere tilbøjelig til at overholde grænserne mere generelt. Og her er ommfartsvejen oplagt, siger Villum Christensen.

Fælles for de udvalgte vejstrækninger er ifølge regeringen, at Vejdirektoratet vurderer, at fartgrænsen kan sættes op, uden det går på kompromis med trafiksikkerheden.

- Vi øger mobiliteten og sikrer, at folk kan komme hurtigere frem og tilbage på arbejde, når de skal besøge familie og så videre. Det er mange minutter sparet mange år fremover, og tid er penge, siger Liberal Alliances transportminister Ole Birk Olesen til DR Nyheder.

I alt drejer det sig om 150 kilometer landeveje forskellige steder i landet, samt 70 kilometer motorvejs-strækninger, hvor bilisterne inden længe må køre hurtigere end i dag.

- Det er blandt andet lange, lige strækninger, som indbyder til, at man godt kan køre lidt hurtigere. Faktisk er det i høj grad veje, hvor folk allerede i dag kører lidt stærkere end hastighedsgrænsen, siger Ole Birk Olesen.

Forslaget er en del af regeringens kommende finanslovsudspil. Det er nemlig ikke nogen gratis omgang at hæve fartgrænserne. I alt vil regeringen sætte 93 millioner kroner af til de højere fartgrænser.

Forslaget er allerede sikret flertal i Folketinget, hvor der er klar opbakning fra ikke mindst Dansk Folkeparti. Også S og SF er åbne for forslaget.

Transportministeriet forventer at de højere fartgrænser vil træde i kraft inden for et til to år på de udvalgte landeveje, mens der vil gå lidt længere tid på motorvejene.